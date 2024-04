Sam Raimi arbeitet derzeit nicht an Spider-Man 4

HQ

Es gab eine ganze Reihe von Gerüchten, dass Regisseur Sam Raimi an einem vierten Spider-Man-Film beteiligt ist und daran arbeitet. Der Regisseur hat zwar erwähnt, dass er hofft, dass er irgendwann die Chance dazu bekommt, aber er arbeitet derzeit nicht an einem solchen Film, wie er in einem Interview mit CBR bestätigt hat.

Während seines Besuchs auf der WonderCon räumte Raimi mit den Gerüchten auf und erklärte: "Nun, davon habe ich noch nichts gehört. Ich habe das gelesen, aber ich arbeite noch nicht wirklich daran. Ich meine, Marvel und Columbia sind so erfolgreich mit aktuellen Spider-Man-Filmen und dem Track dort, und ich weiß nicht, ob sie zu mir zurückkehren und sagen werden: 'Nun, Leute, wir können diese Geschichte auch erzählen!' Ich bin mir nicht sicher, aber ich liebe alle neuen Spider-Man-Filme."

Raimi fuhr etwas später fort und fügte hinzu: "Ich habe gerade mit Marvel an einem Film namens Doctor Strange in the Multiverse of Madness gearbeitet. Ich verstehe mich also sehr gut mit ihnen. Ich bin mir sicher, dass ich davon hören würde, wenn es in Arbeit wäre. Ich denke schon. Ich weiß es nicht."

Selbst wenn dieses Gerücht zerstreut wird, wären Sie immer noch an einem weiteren Spider-Man-Film unter der Regie von Sam Raimi interessiert?