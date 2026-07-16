Sam Neills Agent enthüllt, dass der Schauspieler an einer Lungenentzündung gestorben ist

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Anfang dieser Woche waren viele schockiert über die Nachricht, dass der australische Schauspieler Sam Neill im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Als die Situation berichtet wurde und schnell zu einer riesigen Story weltweit wurde, fragten sich viele, was mit dem Schauspieler passiert war, das einen so abrupten Tod verursacht hatte, wobei einige neugierig waren, ob sein jüngster Kampf gegen den Krebs eine Rolle spielte.

Eine neue Entwicklung ist nun ans Licht gekommen, da Neills Agent Philip Grenz eine Erklärung zum Tod seines langjährigen Klienten und Freundes veröffentlicht hat, in der er erklärt, dass der Tod nicht mit Neills jüngstem Kampf gegen das Non-Hodgkin-Lymphom zusammenhing, sondern vielmehr nach einer Lungenentzündung erfolgte.

Laut BBC News erklärte Grenz: "Als langjähriger Vertreter von Sam Neill habe ich mit seiner Familie gesprochen und möchte einige Details für seine Fans klären. Sam ist an einer Lungenentzündung gestorben. Bevor er krank wurde, hatte Sam tapfer gegen ein Lymphom gekämpft und es durch eine neue Behandlung namens CAR-T-Therapie besiegt."

Grenz fügte hinzu, dass Neill zum Zeitpunkt seines Todes "krebsfrei" blieb und dass Neill in den Monaten zwischen dem Sieg gegen den Krebs und dem Tod "vier Projekte hintereinander drehte... alle werden in den kommenden Monaten veröffentlicht." Eines dieser Projekte ist Godzilla x Kong: Supernova, ein anderes ist The Last Resort, und was die anderen beiden betrifft, werden wir in den kommenden Monaten sicher mehr darüber hören.