Sam & Max: This Time It's Virtual rätselt ab 8. Juli auf Oculus Quest

Das erste VR-Abenteuer der beiden Detektive Sam & Max wird am 8. Juli zum Preis von 30 Euro im Oculus-Shop erscheinen. Diejenigen, die keine VR-Geräte von Facebook verwenden wollen, müssen etwas länger warten, da Sam & Max: This Time It's Virtual! erst später zu SteamVR und Viveport Infinity gelangen wird. 2022 ist zudem eine PSVR-Umsetzung geplant. Zum Spiel selbst gibt es nach wie vor nur wenige Informationen: Sam und Max rekrutieren uns anscheinend für ein verrücktes Abenteuer, das ganz ohne Frage im Chaos enden wird.

Quelle: Oculus