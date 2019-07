Sam Lake will Alan Wake 2 machen, wenn es den Erwartungen standhält

Fans des dunklen Horrorabenteuers Alan Wake waren begeistert, als bekannt wurde, dass Remedy Entertainment endlich die Veröffentlichungsrechte für die Serie erworben hatte, die das Studio 2010 gemeinsam mit Microsoft entwickelte und vertrieb.

In einer neuen Folge von IGN Unfiltered stellte Remedy-Chef Sam Lake den Kollegen von IGN gegenüber noch einmal klar, dass er sehr gerne eine Fortsetzung des beliebten Spiels machen wolle, das aber nicht so einfach sei:

"Es ist eine seltsame Sache. An diesem Punkt ist so viel Zeit vergangen. Ich fühle, dass die Messlatte in gewisser Hinsicht höher liegt", so Lake. Der Mann hat einen Punkt, denn die Serie ist seit geraumer Zeit inaktiv - das letzte Spiel im Alan-Wake-Universum wurde 2012 veröffentlicht. Ob Remedy eines Tages an die alten Zeiten anknüpfen kann?