Sam Lake von Remedy wurde nach einem Spiel von Hideo Kojima gescannt

In Hideo Kojimas erstem Death Stranding wurden einige berühmte Persönlichkeiten gescannt, um im Spiel aufzutauchen. Dazu gehörten zum Beispiel Geoff Keighley, der von den Game Awards ausgezeichnet wurde, PlayStation-Chef Herman Hulst und Sami Järvi (oder Sam Lake) von Remedy Entertainment. Jetzt wissen wir, dass mindestens einer dieser Herren den Scanvorgang erneut durchläuft.

Sam Lake von Remedy hat ein TikTok-Video gepostet (und es auch auf Twitter geteilt,/X), in dem er einfach nur lässig an seinem Kaffee nippt , "nachdem er bei Kojima Productions für ein Videospiel gescannt wurde". Wir wissen nicht, um welches Spiel es sich handelt, aber zumindest kommt etwas. Vielleicht feiert Sami Järvi also ein Comeback in der Fortsetzung von Death Stranding ?

Könnte es Death Stranding 2: On the Beach sein? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.