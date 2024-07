Sam Lake feiert den 23. Jahrestag der Veröffentlichung von Max Payne mit dem Gedenken an James McCaffrey

HQ

Zeit verfliegt. Es ist 23 Jahre her, dass Sam Lake und sein Team bei Remedy ihren zweiten Titel veröffentlichten, der die Türen zu weltweitem Ruhm öffnete: Max Payne. Der erste Teil der Action-Serie kam an diesem Tag im Jahr 2001 auf den PC, und auf sein Debüt folgte ein zweiter Teil, bevor das Studio von seinem ikonischen Bullet-Time-Effekt zum Horror von Alan Wake überging. Gerüchte über ein mögliches Remake kursieren schon seit einiger Zeit in den Gaming-Foren, doch ganz so freudig verlief das heutige Jubiläum nicht wie erwartet.

Sam Lake, Autor des Originalspiels und Remedy-Veteran, nutzte die Gelegenheit, um sich auf das Gedenken an James McCaffrey zu konzentrieren, der im vergangenen Dezember an Krebs verstarb. Ihm widmete er diese bewegende Botschaft:

Wer könnte sich an Max Payne erinnern, ohne James McCaffreys Stimme zu hören?

Alles Gute zum Jahrestag, Max, und Ruhe in Frieden, James.