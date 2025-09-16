Sam Fisher kehrt im Netflix-Anime Splinter Cell: Deathwatch zurück

Splinter Cell ist zurück – naja, vielleicht nicht ganz so, wie wir es uns alle erträumt haben, aber definitiv besser als nichts. Netflix hat offiziell einen brandneuen Anime angekündigt, der auf der kultigen Stealth-Serie von Ubisoft basiert, mit keinem Geringeren als dem Mann hinter John Wick und Nobody als kreativem Leiter. Die Serie feiert am 14. Oktober Premiere und führt uns an der Seite von Sam Fisher tief in die Welt der Spionage. Unter den Synchronsprechern befinden sich Talente wie Liev Schreiber und Kirby Howell-Baptiste. Der frisch veröffentlichte Trailer (den ihr euch unten ansehen könnt) bietet raffinierte Action, brutale Nahkämpfe und schattenhafte Umgebungen - genau so, wie es sich gehört. Für langjährige Fans ist es eine große Sache, endlich etwas Neues zu sehen, das mit Splinter Cell verbunden ist.

Sam Fisher ist zurück und dieses Mal ist die Mission persönlich. Vom Schöpfer der John Wick-Franchise kommt Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch, nur am 14. Oktober auf Netflix. Mit Liev Schreiber als Sam Fisher und Kirby Howell-Baptiste als Rookie-Agentin Zinnia McKenna.

