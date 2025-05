Sam Elliott aus 1883 schließt sich Landman für die zweite Staffel an

HQ

Landman scheint die Aufmerksamkeit vieler Fans auf der ganzen Welt auf sich gezogen zu haben. Die Dramaserie erschien Ende letzten Jahres am Paramount+ und wurde schnell zu einer der bisher größten Serien, weshalb es kaum verwunderlich ist, dass der Streamer so schnell wie möglich den Abzug für einen zweiten Ausflug betätigte.

Die nächste Reihe von Episoden ist derzeit in Arbeit und wird in Texas gedreht, und neben Billy Bob Thornton und Demi Moore als ihre jeweiligen Charaktere wird die Besetzung mit einem weiteren Star verstärkt.

1883 Veteran und eine der größten Stimmen, die je in Hollywood gearbeitet haben, Sam Elliott, hat sich der Besetzung von Landman für die zweite Staffel angeschlossen. Paramount hat dies in einer Pressemitteilung bestätigt, in der es darauf hinweist, dass Elliotts Charakter ein Stammgast in der Serie sein wird, ohne jedoch weitere Informationen darüber zu bestätigen, was wir von dieser neuen Person erwarten können.

Wann Landman zurückkehren wird, wäre eine vernünftige Vermutung, da die Dreharbeiten im Gange sind, entweder sehr spät 2025 oder irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2026.