Sam Claflin will für das Reboot von Fluch der Karibik zurückkehren

Die Leute sagen oft, dass Pirates of the Caribbean von einer metaphorischen Klippe gefallen ist, nachdem die Haupttrilogie abgeschlossen war. Der vierte Film, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, war nicht annähernd so gut wie seine Vorgänger, aber er war auch nicht annähernd so schlecht wie der fünfte Film, der so ziemlich als letzter Sargnagel für die Serie diente.

Es gibt verschiedene Pläne, Pirates of the Caribbean auf die eine oder andere Weise neu zu starten, von denen noch keiner zu etwas Bedeutendem und Ernsthaftem geworden ist, aber sollte Pirates irgendwann zurückkehren, hat ein Star von On Stranger Tides gesagt, dass er gerne dafür zurückkehren würde.

Im Gespräch mit ComicBook hat Sam Claflin, der den heiligen Mann Philip Swift spielte - der von Blackbeard verspottet und schließlich zum Sterben zurückgelassen wurde, bevor seine Meerjungfrauen-Liebe ihn "rettete" - gesagt, dass er gerne zur Serie zurückkehren würde.

"Lasst uns die Produzenten anbetteln, denn ich würde diese Welt gerne noch einmal besuchen. Es war mein erster Film überhaupt.

"Ich hatte schon vorher ein bisschen Fernsehen gemacht, aber als Filmerfahrung war ich so nervös. Ich war wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich wusste nicht, was passierte. Und Sie wissen, was für ein Schrecken. Was für eine Bühne, auf die man tritt, wenn man nicht wirklich weiß, was vor sich geht. Und so habe ich mich und den Job so ernst genommen und er hat es in vielerlei Hinsicht verdient. Und Philip ist so ein Charakter.

"Aber ich blicke auch auf diese Erfahrung zurück. Gott, ich wünschte, ich hätte einfach mehr Spaß. Ich wünschte einfach, ich hätte mir erlaubt, es einfach zu genießen und jeden einzelnen Moment zu genießen. Ich würde mich also über die Gelegenheit freuen, wieder auf das Piratenschiff zu steigen. Ich meine, das wäre ein Traum, der für mich wahr wird. Aber leider liegt es nicht in meinen Händen. Also, Jerry Bruckheimer, wenn Sie sich das ansehen, machen Sie es möglich."

Die Zukunft von Pirates ist im Moment ein Würfelwurf. Eines Tages kommt ein Bericht heraus, dass Johnny Depp für eine Wiederaufnahme der Rolle des Captain Jack Sparrow vorgesehen ist, und am nächsten Tag ist das lange gemunkelte Spin-off unter der Leitung von Margot Robbie immer noch der Weg in die Zukunft. Vielleicht bekommen wir beides, vielleicht gar keines, aber wenn es eine Chance gibt, dass Pirates mit einigen bekannten Gesichtern zurückkehrt, ist dann noch Platz für Claflins Philip?