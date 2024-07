Sam Claflin steht in Bagman einer bösartigen Kreatur aus dem Mythos gegenüber

Horrorfans haben in letzter Zeit gut gegessen und das wird auch später in diesem Jahr der Fall sein. Lionsgate hat gerade einen ersten Blick auf seinen kommenden Horrorfilm geworfen, in dem Sam Claflin die Hauptrolle eines Vaters spielen wird, der seine Familie vor einer uralten und bösartigen Kreatur aus der Mythen beschützen muss, einem Monster, das als Bagman bekannt ist.

Konkret heißt es in der Inhaltsangabe: "In dem düsteren Horrorfilm Bagman findet sich eine Familie in einem Albtraum wieder, als sie von einer bösartigen, mythischen Kreatur gejagt wird. Seit Jahrhunderten und in allen Kulturen warnen Eltern ihre Kinder vor dem legendären Bagman, der unschuldige Kinder schnappt und sie in seinen abscheulichen, verrottenden Sack stopft – um nie wieder gesehen zu werden. Patrick McKee (Sam Claflin) entkam als Junge nur knapp einer solchen Begegnung, die ihm bis ins Erwachsenenalter bleibende Narben hinterließ. Jetzt ist Patricks Peiniger aus Kindertagen zurückgekehrt und bedroht die Sicherheit seiner Frau Karina (Antonia Thomas) und seines Sohnes Jake (Caréll Vincent Rhoden)."

Bagman wird am 20. September in den Kinos starten, und ihr könnt euch im Trailer unten ansehen, was er bieten wird.