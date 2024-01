Sam Barlow enthüllt Teaser für seine nächsten beiden Spiele

HQ

Sam Barlow, der Schöpfer von Immortality und Her Story, hat verraten, dass er an zwei neuen Spielen arbeitet. Bisher sind sie nur als Projekt C und Projekt D bekannt, aber er hat einige weitere Details darüber gegeben, was wir erwarten können.

Project C ähnelt eher Barlows jüngster Arbeit. Es sind beides eher Horror-fokussierte Spiele, aber Barlow beschrieb Project C als "in der Tradition von Immortality, das auf einigen dieser Technologien aufbaut, aber in eine coole Richtung geht."

»Ich glaube«, fuhr er fort. "Wenn man sich die Steam-Tags ansieht, kann man sehen, dass es Horror ist, Sci-Fi-Horror, es ist eine sehr coole Prämisse. Es ist vielleicht die klobigste Mechanik, die wir uns in diesem nicht-linearen Raum ausgedacht haben, es ist eine coole kleine Puzzlebox."

Project D hingegen wird Fans von Barlows älteren Werken gefallen. Es ist ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel, das eher an frühere Titel wie Silent Hill: Shattered Memories anknüpfen wird. Seht euch unten die Teaser-Trailer für beide Projekte an:

