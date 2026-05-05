Sam Astin und Elijah Wood werden dieses Jahr an der zweiten San Diego Comic-Con Málaga teilnehmen

HQ

Die San Diego Comic-Con Málaga 2026, vom 1. bis 4. Oktober, wird erneut das führende Ziel für amerikanische Popkultur in Europa sein. Diese zweite Ausgabe des großen Comic- und Popkultur-Events, das außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet, beginnt, das Line-up der besonderen Gäste zu enthüllen, die dieses Jahr ankommen. Die jüngste Bestätigung, von vor ein paar Minuten, ist der beliebteste Kautschukpirat aus Manga, Anime und jetzt auch leibhaftig, Monkey D. Luffy. Oder besser gesagt, der Schauspieler, der ihn auf Netflix spielt, Iñaki Godoy. Doch zuvor war bereits ein weiterer Schauspieler, der allen für seine lange Karriere in den Filmklassikern bekannt ist, bestätigt: der Star von The Goonies, Darsteller von Stranger Things und Frodo Beutlins treuer Knappe Sam/Sean Astin.

Aber Sean Astin wird nicht der einzige Hobbit sein, der durch die Korridore und Konferenzsäle der FYCMA läuft, denn hier bei Gamereactor können wir bestätigen, dass er von seinem lieben Freund und Mitabenteurer aus Peter Jacksons Filmtrilogie, Elijah Wood, Frodo Beutlin selbst, begleitet wird. Dies wurde uns gerade persönlich vom neuen Direktor von SDCCM 2026, Fernando Piquer, in einem Interview bestätigt, das Sie hier bald sehen können.

Tickets für die San Diego Comic-Con Málaga 2026 sind seit gestern, dem 4. Mai, über die Website erhältlich und haben außerdem die Möglichkeit, einige einzigartige Sammlerstücke von der Veranstaltung in die Hände zu bekommen. Wir wissen noch nichts über den Zeitplan oder den Stundenplan des Panels, aber es ist zu erwarten, dass man, bis einige weitere Namen bestätigt sind, sein Ticket mit demselben Vertrauen buchen muss, mit dem diese beiden Charaktere nach Mordor einmarschierten und die Hänge des Schicksalsbergs erklommen, um den Ring zu zerstören.