Sam Altman enthüllt im neuen Sora 2-Update "detailliertere Kontrolle" für IP-Inhaber

Seitdem wir die ersten KI-Videogeneratoren herumklopfen sahen, tauchten schnell Fragen zu urheberrechtlich geschützten Inhalten auf, da es für die Modelbesitzer ein schneller Weg zu sein schien, Pikachu oder Darth Vader in eine beliebige Aufforderung zu werfen, die man mochte. Jetzt haben wir fortschrittliche Modelle wie Sora 2, und wieder sehen die Leute, dass Charaktere, die OpenAI nicht besitzt, auf irgendeine Weise repräsentiert werden, wie es eine Aufforderung vorschreibt.

Letzte Woche entschied sich OpenAI-Chef Sam Altman für ein Opt-out-Modell mit Sora 2, was bedeutet, dass Rechteinhaber sicherstellen müssen, dass ihre Inhalte nicht für die Videogenerierung verwendet werden. Wie The Hollywood Reporter aufzeigte, funktioniert das Urheberrecht nicht so.

So hat Sora 2 nicht einmal funktioniert. Westliches geistiges Eigentum war vor dem Modell der Videogenerierung geschützt, aber japanisches geistiges Eigentum wie Pokémon, Dragon Ball und mehr war Freiwild. Das war bis jetzt, wo Altman in einem neuen Blogbeitrag sagte, dass sich die Richtlinie dahingehend ändert, dass es sich um ein Opt-in mit Sora 2 handelt.

"Wir hören von vielen Rechteinhabern, die sich sehr über diese neue Art von 'interaktiver Fan-Fiction' freuen und glauben, dass diese neue Art des Engagements für sie einen großen Mehrwert bringen wird, aber die Möglichkeit haben wollen, zu spezifizieren, wie ihre Charaktere verwendet werden können (auch überhaupt nicht)." Altman schrieb.

Die Änderungen scheinen in dem Bemühen vorgenommen worden zu sein, Einnahmen aus Sora 2 zu erzielen, das viel Strom für die Videoerzeugung verbraucht. Es besteht die Hoffnung, die Einnahmen mit den Rechteinhabern zu teilen, die sich dafür entscheiden, was in Altmans Augen eine Win-Win-Situation für alle ist.