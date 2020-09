Salzwasser im Winter schlucken: King of Seas sticht verspätet in See

Der italienische Entwickler 3DClouds hat diese Woche im Playstation-Blog eine Menge neuer Informationen über das kommende Piratenabenteuer King of Seas veröffentlicht. Der Grund ist eine leichte Verzögerung, denn bislang war der Titel lose für das dritte Quartal angesetzt. Obwohl es weiterhin keinen konkreten Termin gibt, sollen Freibeuter auf PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One jetzt erst in der Winter-Saison Segel setzen dürfen.

Das Game erinnert dank der Thematik und dem Cartoon-Stil an Sea of Thieves, es unterscheidet sich jedoch aufgrund seiner Spielsysteme vom Rare-Abenteuer. Die Entwickler beschreiben zufallsgenerierte Kampagnen, in denen "Spieler ihren eigenen Weg wählen, neue Inseln erkunden, mit faszinierenden Charakteren interagieren und sich in wilden Seeschlachten mit anderen Piraten messen können". Ein großer Fokus liegt auf der Weiterentwicklung des eigenen Schiffs, mit dem wir das Weltmeer erkunden.