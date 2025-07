Salvador Dali Gemälde wurde bei einem Hausräumungsverkauf für 150 Pfund verkauft

HQ

Haben Sie zufällig ein Gemälde von Salvador Dalí in der Garage vergraben? Unwahrscheinlich, oder. Nicht für einen Hausbesitzer in Cambridge, Großbritannien, der kürzlich einen Hausräumungsverkauf abhielt und ein Gemälde für 150 Pfund an einen Kunden verkaufte, das in Wirklichkeit ein authentisches Werk von Dali war, das bei einer Auktion das 200-fache seines Preises erzielen konnte.

Laut BBC News wurde das Kunstwerk von einem anonymen Kunsthändler gekauft, der es nun im Oktober bei einer Auktion verkaufen will. Nach dem ursprünglichen Kauf stellte sich heraus, dass es sich um ein authentisches Dali-Stück handelte, das 1990 sogar von Sotheby's versteigert wurde und vollständig Dali selbst zugeschrieben wurde.

Das Werk gilt als Vecchio Sultano und ist eine Aquarellmal- und Filzstiftillustration einer Szene aus Arabian Nights, einem von über 500 Werken, die Dalí mit der Absicht geschaffen hat, Volksmärchen aus dem Nahen Osten zu präsentieren, alles im Auftrag eines italienischen Paares. Am Ende ging man davon aus, dass nur etwa 100 Stücke entstanden sind.

Das Gemälde wird am 23. Oktober versteigert.

