Es gibt ein paar Spiele, die jedes Jahr veröffentlicht werden und wahrscheinlich allein durch ihre Grafik und ihren Kunststil Ihr Interesse wecken werden. Die Gute Fabrik's Saltsea Chronicles ist ohne Zweifel eines dieser Spiele. Dieses erzählerische Abenteuerspiel ist einer der atemberaubendsten Titel, die ich seit langem gesehen habe, aber die Frage ist, passt das Gameplay zu seinem Aussehen an der Oberfläche? Und das ist eine sehr komplexe Frage, bei der ich mich schwer getan habe, eine Lösung zu finden.

Die Idee von Saltsea Chronicles ist es, eine Gruppe von Individuen durch eine überflutete Welt zu führen, um das Geheimnis um ihren entführten Freund zu finden und zu lüften. Die Erzählung selbst ist stark verzweigt und vollgepackt mit Entscheidungen, was bedeutet, dass die Entscheidungen, die du triffst, sich direkt auf die Geschichte, die Orte, die du besuchst, und die Menschen, die du auf dem Weg triffst, auswirken. In dieser Hinsicht können Sie sicher sein, dass sich Ihr Saltsea Chronicles-Abenteuer wahrscheinlich stark von meinem unterscheiden wird, auch wenn der Hauptteil des Gameplays in der Wirkung sehr ähnlich ist.

Wie einige erzählerische Abenteuerspiele ist Saltsea Chronicles ein Titel, der daran grenzt, überhaupt keine Eingaben des Spielers zu erfordern. Abgesehen davon, dass du auf interaktive Symbole klickst, die auf dem Standbild auftauchen, das die Insel darstellt, auf der du gerade spielst, musst du als Spieler nur durch den geschriebenen Dialog blättern und dann aus zwei Möglichkeiten eine angemessene Antwort entscheiden, wann immer diese Gelegenheit auftaucht. Es ist ein sehr praktisches Spiel, das eine Menge des Lesens bietet, wenn Ihnen diese beiden Designelemente also nicht zusagen, würde ich empfehlen, auf Saltsea Chronicles zu verzichten, da es Schwierigkeiten haben wird, Sie anzuziehen und zu fesseln.

In dieser Hinsicht hatte ich selbst als jemand, der viele erzählerische Spiele schätzt und spielt, oft das Gefühl, dass Saltsea Chronicles ein wenig flach ist. Die Dialoge haben ihre Momente und die Entscheidungen können sich wichtig anfühlen, aber dem Gameplay fehlt es zu oft an immersiven Qualitäten und der Rest des Saltsea-Erlebnisses ist zu stark davon abhängig, dass Sie sich verirren und von der atemberaubenden Grafik und dem Kunststil beeindruckt sind, dass es zu vergessen scheint, dass es Sie für eine Geschichte, die sich über 10+ Stunden erstrecken kann, unterhalten muss. Stundenlanges Lesen von Text ohne nennenswerte Gameplay-Elemente, um die Dinge aufzulockern, verliert bald seinen fesselnden Reiz, und da die Erzählung und die Geschichte in einer bizarren und ungewöhnlichen Welt angesiedelt sind, gibt es keine Ebene der Verbindung, die Sie ergreifen können, um sich mit der Geschichte zu beschäftigen, die Saltsea Chronicles erzählen möchte.

Was Die Gute Fabrik eingebaut hat, um das Gameplay frisch zu halten, ist ein Beziehungssystem zwischen den Mitgliedern der Gruppe, aus der diese Geschichte besteht. Während du durch die Welt reist, die aus Inseln besteht, wirst du neue Leute kennenlernen und sie deiner Crew hinzufügen und dich Issues stellen, die die Bande belasten werden. Ihr müsst Wege finden, diese Issues zu lösen, um zu verhindern, dass ein Keil zwischen die Mitglieder des Teams getrieben wird, und das kann so einfach sein, wie mit Gruppenmitgliedern zu sprechen, um Misstrauen und Frustration abzubauen, oder es könnte sich darauf beziehen, Gegenstände (wie Essen oder Teile für das Schiff, das ihr Zuhause nennt) zu finden, um aufkommende Probleme zu beseitigen. Dies sind im besten Fall kleinere Nebenquests, die es zu erledigen gilt, und obwohl sie Ihnen etwas zu tun geben, das über die Hauptgeschichte hinausgeht, sind sie keine rettende Gnade.

Das Hauptfeature, das Die Gute Fabrik eingeführt hat, um einige zusätzliche Gameplay-Elemente einzustreuen, ist ein Minispiel namens Spoils. Es ist ein Kartenspiel, das sich je nach Insel, die du in jedem Kapitel besuchst, ändert, da viele der Einheimischen Spoils mit ihren eigenen Regelwerken spielen. Es ist eine lustige Abwechslung zu den erzählerischen Beats, und dies zusammen mit dem Füllen eines Stickerbuchs, das Ihre Reise dokumentiert, ist eine reizvolle Möglichkeit, dem Gameplay ein wenig Tiefe zu verleihen.

Ich will zwar nicht leugnen, dass Saltsea Chronicles ein langsames Tempo hat, das oft ein wenig zu wünschen übrig lässt, aber dieses Indie-Adventure hat seine Momente. Ich würde es nicht als Homerun bezeichnen, da es manchmal Schwierigkeiten hat, zu unterhalten, aber wo es an Nervenkitzel mangelt, macht es dies durch eine wirklich atemberaubende Präsentation und einen großartigen atmosphärischen Soundtrack wett. Das fühlt sich manchmal wie ein interaktives Gemälde an. Es ist faszinierend anzusehen, aber es hat nicht ganz die gleichen immersiven Qualitäten wie viele der anderen narrativen Abenteuer, die wir in letzter Zeit hatten.