Salt and Sacrifice baut Indie-Soulslike mit vollwertigem Online-Mehrspieler aus

Shuhei Yoshida von Sony enthüllte am Abend das neue Spiel von Ska Studios. Salt and Sacrifice ist die Fortsetzung von Salt and Sanctuary, einem kleinen 2D-Soulslike, das vor ein paar Jahren erschien. Diesmal spielen wir einen "Marked Inquisitor"; einen Kriminellen, der dazu verurteilt wurde, bis in alle Ewigkeit gegen die Zauberer anzukämpfen. Diese unerbittlichen Feinde sind machthungrig und extrem gefährlich, deshalb wird Salt and Sacrifice vor allem an der Mehrspielerfront auftrumpfen.

Diesmal könnt ihr offline und online zusammenspielen und beide Spieler erhalten sämtliche Fortschritte. Das Spiel wird Anfang 2022 auf PC, PS4 und PS5 veröffentlicht, auf Deutsch lokalisiert sein und etwa 20 Euro kosten. James Silva, der Gründer von Ska Studios, schreibt im Playstation-Blog ausführlicher über die bisherige Entwicklungshistorie und spricht dabei auch einige seiner früheren Titel an.