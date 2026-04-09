Sally Field freundet sich mit einem Oktopus in Remarkably Bright Creatures mit einem Oktopus an

Suchen Sie einen Wohlfühlfilm? Falls ja, wird Netflix bald genau das anbieten. In Form von Remarkably Bright Creatures erzählt dieser Film eine Geschichte, die einer Witwe folgt, die eine Freundschaft mit einem Oktopus im Aquarium, in dem sie arbeitet, entwickelt – ein Abenteuer, das tatsächlich mehr bietet, als man auf den ersten Blick sieht.

Mit Sally Field in der Hauptrolle bringt dieser Film auch die Star-Power von Lewis Pullman und Alfred Molina mit, von denen letzterer den Oktopus namens Marcellus spricht. Was die genaue Handlung und Zusammenfassung von Remarkably Bright Creatures betrifft, kannst du unten sehen.

"Basierend auf dem Bestseller-Phänomen von Shelby Van Pelt entsteht die Geschichte von Tova, einer Witwe, die eine unwahrscheinliche Freundschaft mit dem mürrischen Marcellus schließt – einem riesigen Pazifik-Oktopus, der im Aquarium lebt, in dem sie arbeitet. Ohne Tovas Wissen ist Marcellus auf einer Mission, ein Rätsel zu lösen, das das Herz der Witwe heilen und sie zu einer lebensverändernden Entdeckung führen wird."

Remarkably Bright Creatures, unter der Regie von Olivia Newman, wurde ebenfalls von Newman und John Whittington geschrieben, und für einen Vorgeschmack darauf, warum Sie diesen Film nicht verpassen sollten, sehen Sie sich unten den Trailer an. Die Premiere ist für den 8. Mai angesetzt.