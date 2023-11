Salem's Lot-Remake überspringt die Kinos und geht direkt ins Streaming

HQ

Viele von uns haben sich gefragt, was um alles in der Welt mit der Wiederveröffentlichung von Salem's Lot passiert ist, denn lange Zeit gab es ein gespenstisches Schweigen über das Projekt und sogar Spekulationen darüber, ob es überhaupt veröffentlicht werden würde oder nicht. Glücklicherweise scheint es laut einem neuen Bericht von Variety nun so zu sein, dass das Remake sehr lebendig ist, aber die Kinos überspringen wird. Stattdessen soll Warner Bros. planen, den Film direkt im Streaming zu veröffentlichen.

Der Hauptgrund dafür soll sein, dass der Streik in Hollywood einen Bedarf an mehr Streaming-Inhalten geschaffen hat, und nicht, dass der Film in irgendeiner Weise schlecht ist. Etwas, von dem wir natürlich hoffen, dass es wahr ist. Wann genau Salem's Lot auf HBO Max veröffentlicht wird, ist noch unklar.

Freuen Sie sich auf das neue Salem's Lot und was sind Ihre schönsten Erinnerungen an das Original?