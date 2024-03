Salem's Lot-Remake soll noch in diesem Jahr Premiere feiern

HQ

Gute Nachrichten für alle Stephen King-Fans. Das längst abgeschlossene Remake von Salem's Lot wird endlich Premiere feiern, und zwar im Streaming - HBO Max. Warum genau der Film auf Eis gelegt wurde und warum Warner so still darüber ist, ist etwas, das sowohl die Fans als auch King selbst verwirrt hat. Es gab sogar Bedenken, ob der Film überhaupt veröffentlicht werden würde.

Glücklicherweise ist dies nicht der Fall, und obwohl das genaue Veröffentlichungsdatum noch nicht festgelegt wurde, verspricht HBO Max, dass wir noch in diesem Jahr in der Lage sein werden, uns in das neue Salem's Lot zu beißen. Worüber wir uns natürlich sehr freuen.

Freust du dich auf das Remake und woran erinnerst du dich vom Original?

Danke, Slash Film.