Gary Daubermans Salem's Lot Interpretation zu beobachten, ist, gelinde gesagt, eine frustrierende Übung in absoluter Geduld. Täuschen Sie sich nicht; es ist schließlich kein besonders gelungenes Experiment, aber die Frustration rührt vor allem von der Tatsache her, dass es in den Flüchtigen jene düstere, trostlose und einfühlsame Stephen-King-Interpretation gibt, nach der sowohl Dauberman als auch James Wan so fieberhaft suchen.

Wenn du mit dem Ausgangsmaterial noch nicht vertraut bist, Salem's Lot ist eine dieser OG-Vampirgeschichten, tatsächlich würden viele sie als einen der absoluten Klassiker des Genres betrachten. Ben Mears kehrt nachJerusalem's Lot Maine zurück, um Inspiration für sein nächstes Buch zu finden, aber zur gleichen Zeit zieht der rätselhafte Straker (gespielt von Pilou Asbæk) ein, der ein Antiquitätengeschäft gründen will. Plötzlich verschwinden zwei Brüder auf dem nächtlichen Heimweg und Mears und seinen Verbündeten in der Stadt wird bald klar, dass es etwas mit Vampiren zu tun hat, und sie erfahren schnell den Namen des furchterregenden Barlow.

Wenn Sie das Buch wirklich nicht gelesen oder die Verfilmung von 1979 nicht gesehen haben, werde ich nicht weiter ins Detail gehen, aber während der Roman 672 Seiten umfasst und es sich somit leisten kann, in die Tiefe zu gehen, mit Salem's Lot als Schauplatz und den vielen Bewohnern, die sich kennen, läuft diese Dauberman-Adaption von Anfang an mit 200 Stundenkilometern, Und das im Guten wie im Schlechten. Das bedeutet in erster Linie, dass keiner der Charaktere zu irgendeinem Zeitpunkt Zeit zum Atmen hat. Allianzen werden geschlossen, Romantik blüht auf, Motivationen werden enthüllt, und alles geschieht so schnell, dass man kaum Zeit hat, die Punkte zu verbinden, bevor der Film zur nächsten Szene übergeht. Das ist nicht nur eine schlechte Sache, da Salem's Lot tatsächlich weiß , dass es darauf ausgelegt ist, die Highlights zu liefern, und so durch all den faszinierenden Subtext und die detailliertere Untersuchung der unmittelbaren Umgebung blättert. Aber es ist nicht ganz gut, daran führt kein Weg vorbei, und es fällt besonders im letzten Akt des Films auf, dass weder zu den Charakteren, die das Ticket nehmen, noch zu Ereignissen, die sich fast als etwas tarnen, das eigentlich... Sie wissen schon, beeinflussen uns.

Asbæk bekommt nicht viel Stoff zur Verfügung, mit dem er arbeiten kann, aber er ist vor allem ein Opfer dieser blitzschnellen Erzähltechnik, und das Gleiche passiert mit dem sonst immer robusten Alfre Woodard und sogar Bill Camp. Es ist zu schnell, es ist zu uneben. Lewis Pullman als Mears und vor allem Jordan Preston Carter als Mark, die zentralen Protagonisten des Films und des Romans, glänzen trotz der ungleichen Technik.

Es ist nicht besonders gut erzählt, und das Gruselige, das sich etabliert hat, verflüchtigt sich schnell durch einige ziemlich seltsame Überbelichtungen der zentralen Antagonisten. Sie alle kennen das, wenn Horrorfilme den Schleier des Mysteriums und der Spannung einfach zu schnell lüften, und wie das Sprichwort sagt; "Man kann den Dschinn nicht zurück in die Flasche stecken".

Aber zurück zur Frustration, denn täuschen Sie sich nicht; Es gibt Momente, und mehr als das; ganze Szenen von Salem's Lot, die wirklich funktionieren, die wirklich aus allen Rohren feuern. In erster Linie merkt man, dass Wan in die Kameraarbeit involviert ist, denn hier gibt es einige wirklich tolle Aufnahmen. Insgesamt ist die Technik vom Setdesign über die Kostüme bis hin zu den Effekten die meiste Zeit großartig, und diese werden oft recht meisterhaft eingesetzt. Diese Vampire sind oft tatsächlich furchteinflößend, und es gibt ein paar Aufnahmen, die wirklich veranschaulichen, wie schlimm die Dinge in "The Lot" sind, und der düsteren Atmosphäre, die auch den Roman durchdringt, eine dicke, blutgetränkte Linie hinzufügen.

Aber gut geölte, kreative und robuste Technik reicht nicht aus, um das berauschende Filmemachen, das sich vor der Kamera abspielt, zu retten, und leider ist Salem's Lot die Essenz der Eile, ein Stück Ausschneiden und Einfügen, das als Horrorgeschichte nicht wirklich zusammenhält und leider nicht alles einfängt, was den Roman so legendär gemacht hat. Dieser Film wurde unzählige Male verschoben und strebte zuvor auch einen Kinostart an. Jetzt ist es eine relativ plötzliche Max Veröffentlichung in einer Woche, und obwohl ich einen Look allein wegen der kreativen technischen Details empfehlen kann, ist dies nur eine Enttäuschung.