Salah führt Liverpools Comeback an und übt noch mehr Druck auf Man City (und Madrid) aus

Der Premier-League-Titel könnte diese Woche bereits besiegelt sein, nach einer weiteren katastrophalen Niederlage gegen Manchester City und einem schnellen Comeback von Liverpool. Trotz der guten Einstellung hinter der zweijährigen Vertragsverlängerung von Pep Guardiola verlor ein Team ohne Rodri mit 0:4 gegen Tottenham. Man City hat in dieser Saison in der Premier League nur drei Spiele verloren, die letzten drei, und liegt nun acht Punkte zurück.

Liverpools Spiel gegen Schlusslicht Southampton am Sonntag endet fast als Rettungsboot für Peps Mannschaft, aber das Spiel wurde in den letzten dreißig Minuten von einem 2:1 zu einem 2:3. Mohamed Salah wurde mit zwei Toren zum Retter und machte den Liverpool-Fans mehr denn je Sorgen um die ungewisse Zukunft des Ägypters.

Salah, Virgil van Dijk und Trent Alexander-Arnold beenden ihren Vertrag in diesem Jahr. Salah wurde von Al-Ittihad, dem saudischen Team von Karim Benzema, umworben. Die Liverpool-Fans hoffen, dass Liverpool bald einen Schritt macht, um den 32-jährigen Spieler bei sich zu halten, der keine Anzeichen von Alterung zeigt.

In der Zwischenzeit wird allgemein erwartet, dass Alexander-Arnold im nächsten Jahr zu Real Madrid wechseln wird. Beide Mannschaften treffen am kommenden Mittwoch in der Champions League wieder aufeinander, und am Sonntag trifft Liverpool direkt auf Manchester City, das Spiel, das der Premier League einen vorzeitigen Sieg bescheren könnte.

Liverpool ist derzeit eine der stärksten europäischen Mannschaften und wird auf zwei andere Giganten treffen, die derzeit eine schwierige Phase durchmachen. Diese Woche wird sicherlich eine interessante Woche!