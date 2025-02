Sakurai "hypt" Nintendo Direct für Switch 2

HQ

Wir alle wissen, dass er schon eine Weile im Ruhestand ist, aber wenn Masahiro Sakurai spricht, hält die Gaming-Welt die Klappe und hört zu. Er gilt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Nintendo-Ökosystems als Genie und seine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Kirby-Serie und vor allem von Super Smash Bros. sind allen bekannt. Aber nach Super Smash Bros. Ultimate war Sakurai erschöpft und beschloss, sich aus der aktiven Entwicklung zurückzuziehen, nur um kurz darauf einen YouTube-Kanal zu eröffnen, auf dem er auf gemeinnütziger Basis Unterricht in Spieldesign und Methodik gab.

Und nachdem er jahrelang sein Wissen mit der Welt geteilt hatte, endete im vergangenen Juni auch seine Zeit als Youtuber-Lehrer. Zu diesem Zeitpunkt verriet er auch, dass er den Kanal seit 2022 mit einer unangekündigten Entwicklung kombiniert hat, von der wir absolut nichts wissen.

Und so kommen wir zum heutigen Tag, an dem Nintendo die genaue Uhrzeit des speziellen Nintendo Switch 2 Nintendo Direct enthüllt hat. Sakurai war in den sozialen Medien aufgeregt, was bei solchen Ankündigungen selten der Fall ist, was uns dazu bringt, alle Punkte in der Zeitleiste zu verbinden, die ich bereits erwähnt habe.

Wir wollen uns nicht vor unserer Zeit aufregen, aber klingt die Ankündigung eines neuen Kirbys oder sogar eines Nintendo Switch 2-exklusiven Super Smash Bros. nicht großartig als Launch- oder First-Party-Titel?