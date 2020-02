Sakurai glaubt ebenfalls, dass es in Smash Bros. zu viele Fire-Emblem-Charaktere gibt

Letzten Monat erfuhren die Fans vom Nintendo-Brawler Super Smash Bros. Ultimate, dass Byleth aus Fire Emblem: Three Houses der neueste DLC-Charakter ist, der im Rahmen des Updates v7.0 den Kader erweitern sollte (der Kämpfer schloss den ersten Fighters-Pass ab). Viele Fans äußerten sich enttäuscht darüber, erneut einen Fire-Emblem-Charakter in Smash Bros. zu sehen, denn das Franchise hat bereits viele Kämpfer in Nintendos Allstars-Spiel übersetzt. Dieser Einschätzung stimmt selbst der Game Director Masahiro Sakurai zu.

Im Gespräch mit dem Famitsu-Magazin gab der Entwickler zu: "Es gibt zu viele FE-Charaktere. Und es gibt auch zu viele Schwertkämpfer." Sakurai wies darauf hin, dass Nintendo der Hauptentscheidungsträger hinter den neuen Kämpfern sei und fügte hinzu: "Die neuen Kämpfer wurden nicht von meinen eigenen Favoriten entschieden, sie werden von Nintendo eingebracht." Das neue Fire Emblem: Three Houses ist aber auch ein fantastisches Spiel, wir verstehen den Publisher deshalb natürlich, diese Fans auf Smash Bros. ansetzen zu wollen. Was haltet ihr vom Gleichgewicht des Kaders?