Sakuna und Story of Seasons zahlen 2020 Marvelous' Rechnungen

Marvelous Entertainment hat am Morgen einen aufschlussreichen Quartalsbericht veröffentlicht. Obwohl das letzte Geschäftsjahr bei ihnen sehr langsam startete, fielen die Quartalsergebnisse in den letzten sechs Monaten sehr hoch aus. Das hängt sehr direkt mit der (westlichen) Veröffentlichung von zwei Nischenspielen zusammen - Sakuna: Of Rice and Ruin und Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Die westliche Version des Abenteuers Sakuna: Of Rice and Ruin startete mit einer halben Million Kopien sehr erfolgreich bei uns durch und diese Bilanz setzt sich fort. Wie aus dem Bericht hervorgeht, habe der Titel inzwischen etwa 950.000 Kopien weltweit verkauft - bald wird die Millionenmarke geknackt.

Punkt #2 ist Story of Seasons: Pioneers of Olive Town gewidmet, dem neuen Spiel der Harvest-Moon-Entwickler. Laut dem Finanzbericht seien bis Ende März weltweit über 700.000 Kopien des Spiels verkauft worden. Dabei muss man berücksichtigen, dass das Spiel in Amerika am 23. und bei uns in Europa erst am 26. März veröffentlicht wurde. Asiatische Märkte konnten zu diesem Zeitpunkt bereits einen guten Monat lang spielen.

Quelle: Gematsu.