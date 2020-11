Sakuna: Of Rice And Ruin übersteigt 500.000 Verkäufe in nur zwei Wochen

You're watching Werben

XSEED haben freudig verkündet, dass ihr Action-Plattformer Sakuna: Of Rice and Ruin insgesamt über 500.000 tausend Kopien verkauft hat. Das Spiel ist gerade mal seit zwei Wochen draußen und ist bereits jetzt der meistverkaufte Titel des Studios.

''Wir wussten bereits, dass Sakuna: Of Rice and Ruin ein spezielles Spiel mit weitreichendem Anreiz werden wird, als wir Edelweiss das erste Mal trafen'', erklärt Kenji Hosoi, führender Vizepräsident von XSEED Games. ''Das Spiel war für viele Jahre in Entwicklung und wir sind mehr als begeistert darüber, wie es weltweilt von Kritikern und Spielern aufgenommen wurde. Vielen Dank an alle, die Sakuna und ihre Gefährten auf ihrem Weg begleitet haben!''

Falls ihr noch nicht mit dem Spiel vertraut seid, Sakuna: Of Rice and Ruin ist ein Indie-Titel, der Elemente eines Action-Plattformers mit dem Reisanbau verbindet. Das Spiel wurde am 10. November auf der Nintendo Switch, dem PC und der PS4 veröffentlicht. Mehr zu dem interessanten Genre-Mix findet ihr hier.