Sakuna: Of Rice and Ruin erntet im November Reisrispen auf PS4 und Switch

Schon vor einiger Zeit hat das kleine japanische Team Edelweiss ein hübsches Abenteuer namens Sakuna: Of Rice and Ruin angekündigt, das gestern für Europa bestätigt wurde. Der Titel wird am 20. November auf PC, Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen und ca. 40 Euro kosten. Die Titelheldin Sakuna von der Hinoe-Insel möchte die Welt zu einem besseren Ort machen und nimmt dafür allerhand Gefahren auf sich. Das Game ist eine Mischung aus 2D-Sidescroller mit Plattforming-Elementen, Bosskämpfen gegen dämonische Monster, Crafting und Erkundung dreidimensionaler Gebiete.

Im Spiel wird der Anbau von Reis eine zentrale Rolle spielen. Unsere Talente bei der Ernte spiegeln sich nämlich in wachsenden Kampffähigkeiten wider, da die Werkzeuge der Landwirtschaft gleichzeitig auch als Waffen eingesetzt werden. Ausgestoßene Bewohner helfen uns bei diesem Unterfangen, indem sie die Gegenstände verarbeiten, die wir auf unseren Reisen finden oder auf dem Feld anbauen.