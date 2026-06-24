Sakamoto Days kehrt im Januar 2027 für die zweite Staffel zu Netflix zurück

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Falls Sie sich fragen, warum in letzter Zeit so viele Animationsnachrichten verbreitet werden: Das liegt daran, dass das Annecy Film Festival im Südosten Frankreichs stattfindet, das fast wie das Animations-Äquivalent zu Cannes ist.

Zu diesem Zweck hat Netflix einen weiteren Einblick in ein weiteres Animationsprojekt gegeben, das es in Planung hat, insbesondere in Bezug auf die zweite Staffel des Animes Sakamoto Days. Nach dem Abschluss der ersten Staffel im September 2025 wurde uns nun mitgeteilt, dass die nächste Episodenrunde bereits im Januar 2027 erscheinen wird, und wir haben außerdem einen Vorgeschmack darauf erhalten, was uns erwartet.

Eine kurze Logline, die auf die Episoden zugeschnitten ist, wurde geteilt und erklärt, dass sich Staffel 2 um Folgendes drehen wird: "Die Jagd auf Slurs Datenbank führt Sakamoto und Shin zur ultimativen Assassinen-Ausbildungsstätte."

Sehen Sie sich diesen frühen Teaser-Trailer für die nächste Reihe von Sakamoto Days Episoden an, wobei das feste Premierendatum voraussichtlich später in diesem Jahr bekannt gegeben wird, wenn auch der vollständige Trailer erscheint.