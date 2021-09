Saison-Update #3 für Knockout City führt eine neue Karte ein

HQ

Nachdem uns Knockout City mit Superkräften beschenkt und uns ins Kino geschickt hat, wird uns der Titel von Velan Studios in der nächsten Saison in die Zukunft führen. Die dritte Content-Staffel des Online-Dodgeball-Spiels trägt den Titel "[email protected]" und sie führt neue Inhalte ein. Zum einen dürfen Spieler nun auf fünf neuen Motorrädern in die Schlacht rasen, die optisch angepasst werden dürfen. Die neue Karte "Lockdown Throwdown" spielt in einem verlassenen Gefängnis, das von Sicherheitsdrohnen patrouilliert wird. Wenn euch diese erspähen, wird der Alarm ausgelöst, woraufhin die Spieler mit Bällen abgeworfen werden.

Das aktualisierte Fortschrittssystem "Brawl Pass" belohnt eure erheblichen Zeitinvestitionen mit visuellen Anpassungsoptionen. 100 Stufen könnt ihr durch den Abschluss von Spielen und Aufgaben aufsteigen, um an diese vorrangig kosmetischen Inhalte zu gelangen. Alle weiteren Details findet ihr auf der offiziellen Webseite.