Saisons mit Fallout Shelter

HQ

Fallout Shelter auf Mobilgeräten erhält ein neues großes Upgrade, da Bethesda eine Saison-Spielmechanik zum Spiel enthält. Dies wird durch separate Tresore erreicht, die innerhalb begrenzter Zeitfenster laufen, jedes mit einem thematischen Thema, mit neuen thematischen Herausforderungen, aber auch neuen Belohnungen für das Erreichen verschiedener Meilensteine.

Inspiriert von den Experimenten von Vault-Tec, führt Seasons zeitlich begrenzte Vaults ins Spiel ein, die völlig unabhängig von deinem ursprünglichen Vault sind. Jedes Season wird ein einzigartiges Thema haben und neue Herausforderungen und Belohnungen mit sich bringen, wenn die Spieler unterschiedliche Meilensteine erreichen.

Fallout Shelter war ursprünglich ein Spiel für Mobilgeräte in der Ameisenfarm-Ansicht, das 2015 herauskam und später auf dem PC veröffentlicht wurde und dich in die Rolle eines AufsehersFallout eines Tresors versetzt, der Nahrung, Wasser und Grundbedürfnisse für deine Bewohner verwaltet und ihn gleichzeitig vor Plünderern und Monstern schützt. Es hat einige Verbindungen zu Fallout 4 und anderen Fallout Spielen in Form von Charakteren und hat Missionen, die ausgeführt werden können, um Handwerksausrüstung, Blaupausen für Waffen und Themen zu erhalten, und bietet ein überraschend vielseitiges Gameplay, ohne ein Ende zu haben, wie wir es von den meisten Spielen kennen.

Fallout Shelter hatte bis Juni 2025 mehr als 230 Millionen Downloads.