Saisonaler Reset bei Teamfight Tactics: Festival of Beasts

Am 20. Januar startet in Teamfight Tactics die neue Saison (hier Fates genannt) - das "Festival of Beasts" -, was aktuelle Fortschrittssysteme im Battle Pass und der Rangliste zurücksetzt. Spieler werden anschließend einen neuen Satz kostenpflichtiger und kostenloser Inhalte zur Individualisierung ihrer Spielerfahrung freischalten können, wenn sie auch in Zukunft viel spielen und fleißig Herausforderungen abschließen. Das Spiel wird kosmetisch an das neue Thema angepasst werden, auch am Gameplay wird Riot Games schrauben.

Unter anderem sollen nämlich einige bestehende Traits entfernt und neue Eigenschaften hinzugefügt werden. Diese Änderungen äußern sich aufgrund ihrer Tiefe auch bei den Helden, die, bis bestehende Probleme behoben wurden, durchwechseln. Wenn ihr mehr Einblicke in die neuen Bereiche erhalten möchtet, erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite alles Weitere.