Saison 7 führt Apex Legends Anfang November auf Steam ein

Wenn ein Spiel halbwegs spannend ist, dann wird irgendwann die Frage gestellt, ob es nicht auch auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird. Viele Entwickler haben das Potential der Hybridkonsole für sich entdeckt, allerdings ist die Plattform nicht sonderlich leistungsfähig und weist darüber hinaus noch weitere Eigenheiten auf, die das Portieren von Spielen erschweren. Respawn Entertainment will ihren erfolgreichen Live-Service-Shooter Apex Legends dennoch auf die Nintendo Switch bringen, allerdings wird das nicht mehr in diesem Jahr geschehen.

In einem Blog-Eintrag teilt der Entwickler mit, dass die Version noch viel mehr Zeit benötige und das sei der Grund, warum das Team von ihrem ursprünglichen Plan, den Titel zusammen mit der Steam-Version im Herbst zu veröffentlichen, mittlerweile abgewichen ist. Irgendwann im nächsten Jahr soll das Spiel dann auch Nintendo-Spieler unterhalten, aber momentan müssen die noch auf Fortnite und Co. ausweichen. Die gute Nachricht ist, dass Apex Legends zu Beginn der siebten Staffel am 4. November auf Steam erscheinen wird. Diese Version unterstützt selbstverständlich Crossplay mit allen anderen Plattformen.