Saison 5 von Fall Guys: Ultimate Knockout vom Dschungelfieber erfasst

Die Tücken der Chaostheorie und verrückt spielender Zeitparadoxa scheint Fall Guys endlich hinter sich zu lassen, denn schon am 20. Juli kehren die Spieler der interaktiven Takeshis-Castle-Spielshow in den Dschungel zurück. Entwickler Mediatonic hat ihre Fans in einem Social-Media-Teaser vor ein Rätsel gestellt, das von den Experten schnell und professionell gelöst wurde. Nun wissen wir, dass die kommende, fünfte Content-Saison "Jungle Adventure" heißt und als Belohnung gab es obendrein ein erstes Bild, das auf üppige Arenen, schicke Kostüme und natürliche Hindernisse schließen lässt.