Saison 5 in Apex Legends verspätet sich, Event "Battle Armor" soll bis dahin unterhalten

Heute startet eine neue, zeitlich befristete Veranstaltung in Apex Legends, da Respawn Entertainment mehr Zeit benötigt, um die Inhalte für die kommende Saison 5 vorzubereiten. Das Event bringt den zeitlich begrenzten Modus "Battle Armor" mit sich, in dem die Spieler mit einem bestimmten Rüstungstyp (dem Evo-Schild) und der lausigen Waffe P2020-Pistole abspringen. Der Clou besteht darin, dass ihr keine Rüstungen auf dem Spielfeld findet und euer verursachter Schaden über die Effektivität eurer Rüstung abstimmt. Wer sich vor dem Kampf drückt, wird am Ende mit weniger Rüstungspunkten in die finale Schlacht ziehen müssen. Zwei Wochen lang soll der Spaß andauern, allerdings will Respawn alle paar Tage die Stufe eurer Startrüstung (und damit den Verteidigungswert) erhöhen. Am 12. Mai beginnt Staffel 5 von Apex Legends.