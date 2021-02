Saison 4 von Fall Guys: Ultimate Knockout führt Blunderdome ins Jahr 4041

You're watching Werben

Die Kulisse für das nächste Saison-Update von Fall Guys: Ultimate Knockout wurde gestern Nachmittag enthüllt und es sieht so aus, als würde der Blunderdome in die Zukunft reisen. Fall Guys 4041 führt den seltsamen Mehrspielerspaß in die Zukunft, wie man sie sich in den Achtzigerjahren vorgestellt hat. Als Ergänzung zum Mittelalterthema in Staffel 2 und dem rutschigen Winter in Saison 3 ist das futuristische Setting sicherlich eine schöne Ergänzung.

Was uns inhaltlich erwartet, wissen wir bislang nicht, doch noch heute startet eine Kooperation zwischen Studio MDHR und Mediatonic. Die Entwickler haben Cuphead und seinen Kumpel Mugman als Skins in Fall Guys: Ultimate Knockout aufbereitet. Ihr könnt euch für je fünf Kronen den Hut und den Körper eines der beiden Figuren im Premium-Shop kaufen. Es wird auch ein spezielles Emote geben, das ihr ab heute im Spiel benutzen könnt. Mugman wird erst ab Samstag bereitstehen, ihr habt also noch ein wenig Zeit zum Kronen-Farmen.