Saison 3 von Call of Duty: Black Ops 6 wurde verschoben

Später in diesem Monat hatten wir erwartet, dass wir in die dritte Staffel von Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone 2.0 einsteigen können. Die zweite Staffel sollte in den nächsten Wochen zu Ende gehen, aber das wird nicht mehr der Fall sein, da Season 3 etwas verschoben wurde.

Wir sprechen hier gar nicht von einer großen Verzögerung, denn die Saison wurde einfach auf Anfang April verschoben, genauer gesagt auf den 3. April. Der Grund dafür ist, dass Treyarch sich mehr Zeit nehmen will, um sich auf die Lieferung vorzubereiten, die als "großer Moment" für beide Spiele bezeichnet wird.

Was das betrifft, was wir in der kommenden Saison erwarten, so wird neben der typischen Auswahl an kosmetischen Gegenständen, Operators, Waffen, Karten, Perks und dergleichen auch die nächste Zombies Karte kommen, die uns zurück zu Liberty Falls führt, um Richtofens Villa zu erkunden, die im Cinematic-Trailer zu sehen ist.

Freust du dich schon auf die dritte Staffel von Black Ops 6 ?