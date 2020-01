Saison 1 von Call of Duty: Modern Warfare überraschend verlängert

Infinity Ward und Activision werden Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare verlängern. Der Entwickler spricht auf seiner Webseite von neuen Herausforderungen, einer Armbrustwaffe, gemischten Spielmodi, zusätzlichen Wiedergabelisten und Extras im Store, die offenbar noch vor dem nächsten großen Content-Update in den Shooter gelangen müssen. Ursprünglich sollte die erste Saison gar nicht so lange laufen, deshalb wird diese "einmalige Erweiterung" von doppelter Erfahrung begleitet - ihr levelt euer Spielerlevel, die Waffen und euren Tier-Fortschritt bis Mitte Februar doppelt so schnell auf.

Derzeit arbeitet Infinity Ward an weiteren Sechs-gegen-Sechs-Karten, Loadout-Optionen und Balance-Updates. Zuletzt haben wir die Möglichkeit erhalten, Modern Warfares neuen Spielmodus Gunfight mit Dreierteams zu spielen.

