Saison 1 in Call of Duty: Modern Warfare startet am 3. Dezember

Call of Duty: Modern Warfare dürfte bei vielen Fans derzeit auf PC und Konsolen heiß laufen, während Infinity Ward an weiteren Inhalten für den Shooter arbeitet. Das letzte große Content-Update ist zwar erste eine Woche her, doch es gibt bereits Pläne für den nächsten Monat. Anfang Dezember wird nämlich die erste Saison des Battle-Passes starten, was viele Neuerungen einführen wird. Drei neue Mehrspielerkarten (Crash, Vacant und Shipment aus Teil 4), eine Map für Ground War, zwei weitere Waffen und drei zusätzliche Spielmodi sind konkret geplant - genauere Informationen folgen nächste Woche. Der Hersteller lässt sich die Superlative nicht nehmen und nennt ihre erste Content-Staffel als das "größte kostenlose Update in der Geschichte von Call of Duty". Spielt ihr Modern Warfare noch?

