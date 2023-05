Saints Rows Erweiterung "The Heist" und "The Dangerous" wird nächste Woche erscheinen

HQ

Deep Silver Volition hat die Roadmap für die nächsten Monate von Saints Row Ende März vorgestellt, aber jetzt, da wir im Mai sind, ist es an der Zeit, einige dieser versprochenen Inhalte im Spiel zu sehen.

Der Entwickler hat bestätigt, dass nächste Woche die Erweiterung The Heist and The Hazardous von Saints Row veröffentlicht wird, eine Ergänzung nach der Veröffentlichung, die allen Expansion Pass-Besitzern zur Verfügung stehen wird, und bei der Filmstar Chris Hardy die Boss bei einem Attentat überqueren wird, etwas, das die Saints beschließen, sich zu rächen.

Diese Erweiterung wird am 9. Mai debütieren und die erste von mehreren Inhaltsergänzungen für das Spiel an diesem Tag sein, da auch der Sunshine Springs-Distrikt veröffentlicht wird, ebenso wie das nächste große Update zur Lebensqualität, das ein Selfie Mode, Kampfverbesserungen und mehr verspricht. Beide Ergänzungen werden für alle Spieler kostenlos sein.

Dies wird auch zum nächsten Expansion Pass-Angebot führen, das für Juli geplant ist und Doc Kethcum's Murder Circus heißen wird.