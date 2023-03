Saints Row-Reboot skizziert die Content-Roadmap für 2023

HQ

Die neue Iteration von Saints Row wurde im vergangenen Jahr von Fans und Kritikern gleichermaßen schlecht aufgenommen. Aber anstatt das Projekt als gescheitertes Experiment aufzugeben, hat Deep Silver eine Reihe neuer Inhalte angekündigt, die 2023 in Saints Row erscheinen werden.

Wie im Blog von Deep Silver beschrieben, kommt der erste neue Inhalt von Saints Row im kosmetischen Pack von Dead Island 2, das am 11. veröffentlicht wird und den Spielern die Möglichkeit gibt, sich entweder als Slayers Jacob oder Amy zu verkleiden, eine neue Waffe, ein Emote und ein paar neue HQ-Statuen.

Dann bringt der Mai das Sunshine Springs-Update, das der Karte einen neuen Bezirk hinzufügt, zusammen mit einer Reihe von Änderungen an der Lebensqualität, wie überarbeiteten Kämpfen und einem Selfie-Modus. Am selben Tag, an dem der Erweiterungspass veröffentlicht wird, erhalten Käufer des Erweiterungspasses den DLC "The Heist & The Dangerous", der einige neue Story-Missionen mit sich bringt.

Es wird auch erwähnt, dass ein zweiter großer DLC und ein Inhaltsupdate im Juli erscheinen werden, aber das meiste davon bleibt unserer Fantasie überlassen.

Werdet ihr Saints Row spielen, wenn diese neuen Inhalte veröffentlicht werden? Die vollständige Roadmap finden Sie hier.