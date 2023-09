Saints Row und die Rote Fraktion sind trotz der Schließung von Volition nicht tot

HQ

Letzte Woche berichteten wir, dass Volition, der langjährige Entwickler von Saints Row und Red Faction, von Embracer geschlossen wurde. Ein 30-jähriger Entwickler hat sich ein letztes Mal verabschiedet, was an sich schon traurig genug ist, aber die Fans waren auch besorgt, was mit ihren IPs passieren würde.

In einem neuen Tweet von Deep Silver können wir nun bestätigen, dass weder Saints Row noch Red Faction für immer verschwinden werden. Dem Beitrag zufolge werden diese IPs bei PLAION weiterleben. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit etwas über einen von ihnen hören werden, aber zumindest wissen wir, dass sie nicht für immer verschwunden sind.

Das letzte Saints Row-Spiel wurde bestenfalls lauwarm aufgenommen, aber vielleicht können wir in Zukunft zu dem zurückkehren, was die Serie zum Strahlen gebracht hat.