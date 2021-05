Saints Row: The Third - Remastered infiltriert nächste Woche PS5 und Xbox Series

You're watching Werben

Fast genau ein Jahr nach der Neuveröffentlichung von Saints Row: The Third als Remastered-Ausgabe wiederholen Volition und Sperasoft den Trick. Am 25. Mai erscheint das Over-the-Top-Actionspiel auf PS5, Xbox Series und den beiden PC-Marktplätzen Steam und GOG.com (bislang war das Open-World-Game nur im Epic Games Store erhältlich). Der Vertriebspartner hat uns leider keinen Preis mitgeteilt, doch 40 Euro scheint eine naheliegende Vermutung zu sein.

Auf den aktuellen Konsolen wurden die gängigen Optimierungen in puncto Ladezeiten, "Beleuchtung, Texturauflösung und anderen visuellen Effekten" verwirklicht, schreibt Publisher Deep Silver in einer Pressemitteilung. Ab nächster Woche werden Spieler auf den neuesten Konsolenmodellen zwischen dem "Performance-Modus" (60 fps bei Full-HD/1080p) und dem "Beauty-Modus" (hochskaliertes 4K bei 30 fps) wählen können. Die Darstellung der Konsolenversionen entspricht den Einstellungen "Hoch" auf dem PC.

Besitzer des Remasters auf Xbox One und Playstation 4 dürfen ohne zusätzliche Kosten von diesen technischen Verbesserungen Gebrauch machen. Neben dem Hauptspiel liegen dieser Ausgabe drei Erweiterungen und Dutzende DLCs bei. Außerdem wollen wir hervorheben, dass der PS5-Controller während des Spielens von Saints Row: The Third - Remastered wohl violett leuchtet.