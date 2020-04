Sailor Moon wird auf Youtube ausgestrahlt, nur leider nicht in Deutschland

Update, 24. April 11:50 Uhr: Die Serie ist in Deutschland nicht verfügbar. Entschuldigt bitte die Verwirrung :(

Aktualisierte Meldung:

Menschen eines gewissen Alters konnten damals nach der Schule auf RTL II mit Anime in Kontakt kommen und obwohl die meisten dieser Leute heute höchstens noch zugeben würden, dass sie "ein paar Folgen" Dragon Ball gesehen haben, wird das Abenteuer von Son-Goku nicht der einzige Programmpunkt gewesen sein, der früher gesehen wurde. An die charmanten Verteidiger von Liebe und Gerechtigkeit - Sailor-Krieger von Sailor Moon, werden sich ebenfalls einige von uns erinnern und falls ihr nicht in Deutschland lebt, könnt ihr die Serie jetzt nachholen. Ab dem 24. April werden auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Marke vollständige Folgen der ersten drei Staffeln der beliebten Serie ausgestrahlt. Für deutsche Fans ist das Angebot leider nicht verfügbar.

Quelle: Sora News.