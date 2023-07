SAG-AFTRA-Vertragsgespräche gescheitert, Abstimmung über Streik steht bevor

HQ

Hollywood ist im Moment ein absoluter Albtraum. Von den schwächelnden Kinokassen, an denen häufig Flops Premiere haben, bis hin zu der Tatsache, dass die Produktion aufgrund des anhaltenden Writers Guild of America (WGA)-Streiks entweder gestoppt oder lahmgelegt wird, steht Hollywood derzeit vor allen möglichen Problemen.

Und es sieht so aus, als würde es noch komplizierter werden, denn Deadline berichtet, dass die Vertragsgespräche zwischen der Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) und der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) ist zusammengebrochen und gescheitert, und nun will sich der nationale Vorstand der SAG-AFTRA in wenigen Stunden treffen, um formell einen Streik zu genehmigen.

Dies wird wahrscheinlich bedeuten, dass die Film-, Fernseh- und Radioproduktion noch komplexer sein wird und wahrscheinlich zu noch mehr Pausen und Produktionsstopps führen wird, da Schauspieler und Persönlichkeiten und andere Stars sich den Autoren an der Streikpostenkette anschließen, um bessere Leistungen zu fordern.

Fran Drescher, Vorsitzende der SAG-AFTRA, erklärte: "Die SAG-AFTRA hat in gutem Glauben verhandelt und war bestrebt, eine Einigung zu erzielen, die den Bedürfnissen der Künstler ausreichend Rechnung trägt, aber die Reaktionen der AMPTP auf die wichtigsten Vorschläge der Gewerkschaft waren beleidigend und respektlos gegenüber unseren massiven Beiträgen zu dieser Branche. Die Unternehmen haben sich geweigert, sich bei einigen Themen sinnvoll zu engagieren, und bei anderen haben sie uns komplett abgeblockt. Solange sie nicht in gutem Glauben verhandeln, können wir keine Einigung erzielen. Wir haben keine andere Wahl, als in Einigkeit und im Namen unserer Mitglieder mit einer Streikempfehlung an unseren nationalen Vorstand voranzuschreiten. Der Vorstand wird das Thema heute Morgen diskutieren und seine Entscheidung treffen."

In ihrer Antwort erklärte die AMPTP: "Wir sind zutiefst enttäuscht, dass die SAG-AFTRA beschlossen hat, die Verhandlungen abzubrechen. Dies ist die Entscheidung der Union, nicht unsere. Dabei hat sie unser Angebot von historischen Gehalts- und Resterhöhungen, wesentlich höheren Obergrenzen für Renten- und Krankenversicherungsbeiträge, Schutz bei Vorsprechen, verkürzten Laufzeiten für Serienoptionen, einem bahnbrechenden KI-Vorschlag, der die digitalen Abbilder der Schauspieler schützt, und vielem mehr abgelehnt. Anstatt weiter zu verhandeln, hat uns die SAG-AFTRA auf einen Kurs gebracht, der die finanzielle Not für Tausende, die für ihren Lebensunterhalt von der Industrie abhängig sind, vertiefen wird."

Da die Abstimmung in wenigen Stunden stattfindet, könnten wir bereits am Freitagmorgen SAG-AFTRA-Mitglieder an der Streikpostenkette sehen.