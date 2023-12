Saga Emerald Beyond wird im April 2024 veröffentlicht

Die Wurzeln der Saga-Rollenspielreihe reichen bis ins Jahr 1989 zurück, als das erste Spiel für den Game Boy veröffentlicht wurde. Der nächste Teil heißt Saga Emerald Beyond und wird Ende April nächsten Jahres veröffentlicht. Das erste Spiel hieß in Japan Makai Toushi Saga, wurde aber im Westen in The Final Fantasy Legend umbenannt, weil Square es mit einer bestimmten anderen Serie gleichen Namens verbinden wollte. Marketing war der Grund. Die Spiele haben sich auch recht gut verkauft, mit The Final Fantasy Legend auf dem Game Boy, den drei Romancing Saga-Titeln auf dem Super Famicom und Saga Frontier für PlayStation, die sich alle über eine Million Mal verkauft haben.

Saga Emerald Beyond wird sechs spielbare Charaktere mit fünf einzigartigen Geschichten haben und in 17 verschiedenen Welten spielen. Es sollte auch die meisten Pfadwahlmöglichkeiten in der gesamten Serie haben, basierend auf deinen eigenen Entscheidungen, mit mehreren Enden für jeden Charakter.

"Jedes Mal, wenn du eine Welt besuchst, entwickelt sich die Geschichte weiter und ermöglicht es dem Protagonisten und dem Spieler gleichermaßen, neue Möglichkeiten zu entdecken. Während sich die Geschichte auf diese Weise entfaltet, wird sie zu einer ganz eigenen Geschichte, die sich nicht nur auf den Weg auswirkt, den du gehst, sondern auch auf die verschiedenen möglichen Enden, die jeden Protagonisten erwarten."

Am 25. April erscheint das Spiel für PC via Steam, PlayStation 4 und 5, Android und iOS.