SAG-AFTRA streikt weiter gegen Videospielfirmen

HQ

Die Mitglieder der SAG-AFTRA streiken immer noch gegen die Videospielfirmen. Der Streik begann bereits im Juli, und Schauspieler von Videospielen, Charakterdarsteller und andere schlossen sich den Streikposten an, um gegen die Gefährdung ihrer Arbeitsplätze durch den Einsatz von KI-Modellen zu protestieren.

Die Verhandlungen mit Arbeitgebern wie Activision Productions Inc., Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Llama Productions LLC, Take 2 Productions Inc. und WB Games Inc. fanden am 23. Oktober statt, und obwohl eine Vereinbarung damals noch nicht in Stein gemeißelt war, wird erwartet, dass die Verhandlungen bald wieder aufgenommen werden.

In dem jüngsten Beitrag auf der Website der SAG-AFTRA wird noch kein Datum genannt, aber wir wissen, dass die Gespräche fortgesetzt werden können, sobald die Daten bestätigt sind. In der Zwischenzeit gehen die Streiks weiter, aber während die Verhandlungen auf dem Tisch liegen, können wir zumindest eine gewisse positive Note daraus ziehen.