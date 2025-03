Sadie Sink reagiert verdächtig lässig auf Marvel-Casting-Gerüchte

Letzte Woche wurde berichtet, dass Marvel seine riesige Liste an Stars durch die Rekrutierung eines Stranger Things Alumni erweitert hat. Es wurde gemunkelt, dass Sadie Sink bei Marvel unterschrieben hat, um in der kommenden Spider-Man 4 in einer Rolle zu erscheinen, die angeblich der X-Men-Charakter Jean Grey ist. In den Tagen, die vergangen sind, wurde Sink nun zu diesem Gerücht befragt und ob da überhaupt etwas Wahres dran ist.

Im Gespräch mit Josh Horowitz im Podcast Happy Sad Confused wurde Sink nach dem Gerücht gefragt, worauf sie ein paar Mal antwortete mit: "Das ist neu für mich."

Als sie weiter nach weiteren Informationen gefragt wurde, verriegelte sich Sink unbeholfen und gab eine Antwort, die mehr Antworten zu geben schien, als ihre Worte aussagten. Konkret merkt sie an: "Ich habe dazu nichts zu sagen. Die Gerüchte sind aber wirklich cool, es ist ein großartiges Gerücht, es ist ein großartiger Charakter, also war es cool zu lesen."

Nach einem letzten Schubs verabschiedete sich Sink und beendete das Gespräch mit den Worten: "Ich finde das super aufregend."

Es ist eine ganze Situation, die stark darauf hinzudeuten scheint, dass Sink dem Marvel Cinematic Universe beitritt, obwohl er derzeit völlig unfähig ist, etwas Offizielles über den Job zu sagen. Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an.