Sadie Sink gibt eine weitere verdächtig gleichgültige Antwort auf die Marvel-Besetzung

HQ

Die Situation rund um Sadie Sink Beitritt zum Marvel Cinematic Universe war faszinierend, da der Stranger Things -Star sowohl für Spider-Man: Brand New Day (und am Set zu sehen ist) als auch für Avengers: Secret Wars bestätigt wurde. Aber merkwürdigerweise wissen wir nicht, als wen Sink besetzt wurde.

Die führenden Kandidaten scheinen entweder X-Men s Jean Grey oder Spider-Man Verbündeter (und Spider-Woman ) Gwen Stacy zu sein, wobei letzterer eher für die Brand New Day Zauberung zu sein scheint, ersterer aber aufgrund der natürlichen Haarfarbe von Sink wahrscheinlicher ist.

Zu diesem Thema hat die Schauspielerin, die dafür bekannt geworden ist, lässig über ihre Zukunft Marvel zu kommen, das Casting angesprochen und dass man wohl nicht zu viel in Haarfarbe hineininterpretieren sollte.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagte Sink: "Viele vergessen, dass sich die Haarfarbe ändern kann, aber ja, ich verstehe alle Theorien. Die Leute werden einfach abwarten müssen. Ich freue mich darauf, dass das alles vielleicht endlich zu Ruhe kommt."

Also Gwen dann, richtig? Es ist schwer zu sagen, da Marvel -Stars routinemäßig etwas sagen und dann das Gegenteil tun, zum Beispiel ziemlich kürzlich, als Hugh Jackman als Wolverine zurückkehrte, und die vielen anderen Cameos allein in diesem Film.

Wen würdest du gerne Sink im MCU spielen sehen?