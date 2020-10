Sacklinge bekämpfen bösen Vex in Sackboy: A Big Adventure

Obwohl die Little-Big-Planet-Titel bislang immer eine Kampagne enthielten, konnte dieser narrative Teil nicht wirklich als Schwerpunkt der Spiele angesehen werden. Stattdessen wurde den Spielern die revolutionäre Möglichkeit geboten, die Level selbstständig zu verbessern, um versteckte Herausforderungen abzuschließen und selbst kreativ zu werden. Mit Sackboy: A Big Adventure verfolgt Sumo Digital jedoch einen anderen Ansatz, wie sie uns letzte Woche in einem Story-Trailer verraten haben.

In diesem Video wird uns der Sackling Sackboy vorgestellt, der den fiesen Bösewicht Vex das Handwerk legen soll. Allein oder mit bis zu drei Freunden müssen wir seinen gemeinen Handlangern Paroli bieten und unterwegs vielen Gefahren strotzen. Das 3D-Jump'n'Run wird am 12. November für PS4 und PS5 erscheinen und uns in allerhand unterschiedlich gestaltete 3D-Welten befördern.