Sackboy scheint kein PlayStation-Core-Maskottchen mehr zu sein

Es scheint, als ob die Ära von Little Big Planet endgültig vorbei ist. Sony scheint das Spiel aus dem Kernsortiment verbannt zu haben, zumindest wenn man das Design des neuen PlayStation Productions -Intros nachlesen kann.

Laut X-Benutzer realradec (danke, PlayStationLifestyle) läuft vor Until Dawn in den Kinos ein neues PS Productions -Video, das Anspielungen auf viele der größten IPs des Unternehmens enthält, sei es Horizon, God of War, Uncharted, The Last of Us, Ratchet & Clank, Astro Bot und mehr. Die größte fehlende IP ist Little Big Planet, trotz der Tatsache, dass Sackboy in der vorherigen Version des Intros erschienen ist.

Dies ist nicht gerade eine große Überraschung von Sony, da es den Anschein hat, als hätten sie sich in letzter Zeit von Sackboy und Little Big Planet distanziert und sind sogar so weit gegangen, ehemalige Spiele und DLCs aus der Serie zu entfernen, was etwas seltsam ist, da Sackboy: A Big Adventure erst im Jahr 2020 veröffentlicht wurde.